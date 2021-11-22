Путин рассказал, как вдохнул порошок от COVID-19, Песков уточнил, что это был спрей

Президент России Владимир Путин заявил, что принял участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса и вдохнул порошок, позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что это был назальный спрей.

Путин перепутал порошок и спрей



Как сообщило «Интерфакс» о своей ревакцинации Путин заявил на совещании с членами правительства.

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«Это – просто тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он (замглавы центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов, который давал вакцину в порошке Путину – ред.) набрал порошок, попросил вдохнуть глубоко на счет три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны”, – рассказал глава РФ.

Он уточнил, что после процедуры 15 минут посидел, но никаких ощущений не почувствовал.

По словам Путина, сначала он сделал прививку в качестве ревакцинации, а на следующий день, после разговора с Логуновым, «сделал вторую часть этой процедуры» – вдохнул «этот порошок назальной формы».

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Путин просто перепутал спрей и порошок.

«Президент имел в виду, поскольку это был шприц, это была жидкость, которая впрыскивается в носоглотку и таким образом происходит вакцинация… Ему сделали и бустерный укол «Спутник Лайт», затем через сутки ему сделали вакцинацию этой назальной вакциной», — объяснил Песков.

Как сообщали Власти, президент России Владимир Путин сообщил, что сделал еще одну прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник Лайт», и теперь хочет стать участником испытаний назального препарата.

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Тэги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, вакцинация