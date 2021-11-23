В Запорожье мужчина ограбил секс-шоп и попал на видео

В Запорожье задержали мужчину, ограбившего местный секс-шоп.

Злоумышленника оперативно задержали



Об этом сообщает Telegram-канал »Это Запорожье».

Неизвестный мужчина с целью ограбления проник в запорожский секс-шоп «Клубничка». По неизвестным причинам денег из кассы злоумышленник не взял, однако, прихватил с собой пять вибраторов и пять анальных смазок, попав при это на камеры видеонаблюдения.

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Злоумышленника оперативно задержали, однако, при нем правоохранители обнаружили только начатую баночку смазки, но не вибраторы. Куда злоумышленник дел награбленное, вор так и не признался.

Как ранее сообщали Власти, в Луцке 15-летний подросток с баллончиком ограбил таксиста.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: ограбление, Запорожье, секс-шоп