Меркель обсудила с Зеленским ситуацию на границе и пообещала поддержать

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Владимиром Зеленским ситуацию на границе Украины с Россией и заверила в своей поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

Меркель поговорила с Зеленским по телефону



Об этом сообщил в Twitter спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт.

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«В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Ангела Меркель отметила поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины» – написал чиновник.

Также в его сообщении сказано, что по словам Меркель, подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины не останется без последствий.

Меркель и Зеленский также договорились продвигать усилия в «нормандском формате» по выполнению Минских договоренностей.

Лидеры государств обсудили миграционный кризис на границе между Беларусью и Европейским Союзом, а также Беларусью и Украиной.

Пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что Зеленский поблагодарил Меркель за неизменную многолетнюю поддержку Украины, а также активную позицию в переговорах в Нормандском формате.

Ранее Власти сообщали, что новым канцлером Германии вместо ушедшей с должности Ангелы Меркель станет лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.

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Тэги: Ангела Меркель, Владимир Зеленский