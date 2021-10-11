Меркель обсудила с Зеленским ситуацию на границе и пообещала поддержать
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Владимиром Зеленским ситуацию на границе Украины с Россией и заверила в своей поддержке независимости и территориальной целостности Украины.
Об этом сообщил в Twitter спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт.
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«В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Ангела Меркель отметила поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины» – написал чиновник.
Также в его сообщении сказано, что по словам Меркель, подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины не останется без последствий.
Меркель и Зеленский также договорились продвигать усилия в «нормандском формате» по выполнению Минских договоренностей.
Лидеры государств обсудили миграционный кризис на границе между Беларусью и Европейским Союзом, а также Беларусью и Украиной.
Пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что Зеленский поблагодарил Меркель за неизменную многолетнюю поддержку Украины, а также активную позицию в переговорах в Нормандском формате.
Ранее Власти сообщали, что новым канцлером Германии вместо ушедшей с должности Ангелы Меркель станет лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.