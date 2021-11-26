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08:28 26 Ноября 2021 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Появилось видео момента смертельного ДТП с фурой в Харькове: прокуратура раскрыла подробности

В Харьковской прокуратуре рассказали подробности масштабного ДТП в Харькове и показали видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент ДТП.

В прокуратуре расскрыли подробности ДТП

Как сообщило РБК-Украина со ссылкой на спикера прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, на Окружной дороге столкнулись 2 фуры и 3 легковых автомобиля

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ДТП произошло около 17:30 часов 25 ноября.

«По предварительной информации с камер видеонаблюдения и показаний свидетелей, водитель грузовика МАН проехал на красный знак светофора и столкнулся на перекрестке с автомобилем Шевроле, после чего часть прицепа отлетела на другой грузовой автомобиль, а сам грузовик МАН перевернулась на левый бок на авто такси с тремя людьми внутри», – рассказал Чубенко.

В такси находился 49-летний водитель и два пассажира – девочка трех лет, и ее бабушка, которой было 49 лет. Все они погибли на месте. Кроме того, пятеро травмированных лиц были доставлены в больницу. Их состояние здоровья сейчас стабильное.

В прокуратуре также уточнили, что грузовик МАН перевозил отходы подсолнечника. Навстречу им ехал водитель Сузуки, который врезался в уже высыпавшиеся на дорогу отходы подсолнечника.

«Водитель грузовика МАН задержан, он имеет телесные повреждения, его жизни ничего не угрожает», – уточнил Чубенко.

Он также добавил, что мужчине будет сообщено о подозрении и прокуратура направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

Как сообщали Власти, вечером 25 ноября на въезде в Харьков столкнулись 5 автомобилей, в результате чего погибли 2 взрослых и 1 ребенок, ранены еще 5 человек.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Харьков, дтп
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