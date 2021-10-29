Экс-судья Чаус пришел на судебное заседание в бронежилете

Экс-судья Днепровского суда Киева Николай Чаус пришел на заседание Антикоррупционного суда по делу о получении взятки в бронежилете.

Судья Чаус в зале суда в бронежилете



Соответствующие фото опубликовало издание «Судебный репортер» в Facebook.

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Сегодня началось подготовительное заседание по делу Чауса, обвиняемого в получении $150 тыс. взятки.

Подозреваемый находится под усиленной охраной и круглосуточной защитой Службы безопасности Украины.

Как сообщило издание «Ракурс», адвокаты Чауса заявили ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме.

По их мнению, открытое разбирательство создает риски для жизни и здоровья подзащитного. Кроме того, в зале заседаний будет объявляться закрытая информация.

Также они опасаются, что из-за резонансности производства журналисты могут искажать информацию о деле. Однако коллегия отказала в этом ходатайстве.

Напомним, судью Днепровского суда Киева Николая Чауса разоблачили при получении 150 тыс. долларов взятки в августе 2016 года.

Деньги он якобы получил за условный срок для 74-летней пенсионерки, торговавшей димедролом и другими наркотическими веществами. Ей грозило 10-12 лет лишения свободы, но Чаус применил статью 69 Уголовного кодекса, предусматривающую более мягкое наказание, и дал ей пять лет условно.

Полученные деньги Чаус спрятал в стеклянные банки, одну из которых успел закопать.

Верховная Рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности, но, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый бежал за границу.

До апреля 2021 года Чаус находился в Молдове, когда его похитили неизвестные в Кишиневе.

30 июля Чауса в одних трусах нашли в одном из сел Винницкой области, откуда его увезли в Киев сотрудники СБУ, под охраной которых он находится до сих пор.

4 августа Высший антикоррупционный суд избрал экс-судье меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

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Тэги: судья Чаус, ВАКС