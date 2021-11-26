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12:47 26 Ноября 2021 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

Бурба предлагал украсть формулу вакцины от COVID-19 и отдать ее России или Китаю, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал бывшего руководителя Главного управления разведки Василия Бурбу «бизнесменом», который построил себе дом за 11 млн.

Свое мнение по поводу разведчика президент высказал на пресс-марафоне.

«Он бизнесмен, но это разведка, а не Бессарабка», – сказал Зеленский.

Он уточнил, что Бурба якобы «зарабатывал на информации» и потому его уволили.

Кроме того, по словам главы государства, Бурба предлагал ему раздобыть информацию о том, откуда начал распространяться коронавирус и украсть формулу вакцины.  Затем он предложил передать эту информацию России или Китаю.

По словам президента,  это была провокация от пятого президента Украины Петра Порошенко, чтобы поссорить Украину с США.

«Я сделал выводы и хотел уволить этого человека. После этого объявляется, конечно же, Петр Алексеевич, за всем этим стоящий. Он хотел раскола наших отношений с США», – сказал Зеленский.

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Тэги: Владимир Зеленский, Василий Бурба
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