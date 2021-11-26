Бурба предлагал украсть формулу вакцины от COVID-19 и отдать ее России или Китаю, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский назвал бывшего руководителя Главного управления разведки Василия Бурбу «бизнесменом», который построил себе дом за 11 млн.
Свое мнение по поводу разведчика президент высказал на пресс-марафоне.
«Он бизнесмен, но это разведка, а не Бессарабка», – сказал Зеленский.
Он уточнил, что Бурба якобы «зарабатывал на информации» и потому его уволили.
Кроме того, по словам главы государства, Бурба предлагал ему раздобыть информацию о том, откуда начал распространяться коронавирус и украсть формулу вакцины. Затем он предложил передать эту информацию России или Китаю.
По словам президента, это была провокация от пятого президента Украины Петра Порошенко, чтобы поссорить Украину с США.
«Я сделал выводы и хотел уволить этого человека. После этого объявляется, конечно же, Петр Алексеевич, за всем этим стоящий. Он хотел раскола наших отношений с США», – сказал Зеленский.