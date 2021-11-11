Зеленский заявил, что Турчинов потерял Крым, а Порошенко – Донбасс
Президент Владимир Зеленский обвинил бывшего секретаря Совета нацбезопасности Александра Турчинова в потере Украиной Крыма, а пятого президента Петра Порошенко – в утрате Донбасса.
Свое мнение глава государства высказал в ходе пресс-марафона 26 ноября
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Главред издания Цензор.нет Юрий Бутусов задал вопрос, касающийся деятельности назначенного Зеленским начальника комитета по разведке Руслана Демченко, который во времена сбежавшего экс-президента Виктора Януковича был замминистра иностранных дел и одним из авторов “Харьковских соглашений”.
«О вопросе Демченко или о вопросе потери Крыма. Ну, давайте честно – господин Турчинов рассматривается – я его не виню – как один из тех людей, которые потеряли Крым, а господин Порошенко – один из таких людей, которые потеряли Донбасс – вот и все. Это мое мнение. Мнение», – сказал президент.
Он также выразил уверенность, что такого же мнения придерживается «большинство общества».