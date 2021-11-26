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15:06 26 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский назвал Ермака мощным человеком, которого нельзя терять

Президент Владимир Зеленский заявил, что глава его Офиса Андрей Ермак – мощный человек, совершивший много важных операций, и его нельзя терять.

Зеленский заявил, что Ермак просто не нравится Петру Порошенко

Свое мнение глава государства высказал на пресс-марафоне в Киеве 26 ноября.

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«С господином Ермаком говорит не просто в диалоге, а в очень мощном диалоге руководство лучших разведок, разных государств, поверьте, всех наших партнеров, а также главы аппаратов разных президентов. Его знают полностью, его телефон слушали и слышали все руководство всех разведок – они бы не сели за стол с ним…” – сказал Зеленский.

Он также отметил, что Ермака нельзя сравнивать с министром внутренних дел времен Януковича Виталием Захарченко, с которым тогдашний президент не смог расстаться вопреки требованиям общества.

“Не нужно сравнивать. Первое – Ермак не убивал людей и не давал таких команд. Второе – Ермак, наоборот, владелец вашего, кстати, канала, бывший президент, господин, товарищ, все-таки, Петр Порошенко, которых он должен был, согласно своим операциям, вернуть (речь идет о моряках, захваченных Россией в Азовском море – ред. ) домой. Это сделал Ермак, он возвращал моряков, занимался обменами, он провел вместе со многими коллегами очень важные операции…Поэтому я считаю, что это нецелесообразно – терять сильного человека, потому что господину Петру он не нравится», – сказал Зеленский.

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Тэги: Владимир Зеленский, Андрей Ермак
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