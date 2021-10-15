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01:20 27 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США воссоздали “Игру в кальмара” с призом в полмиллиона долларов

Популярный в Youtube блогер MrBeast воссоздал в реальности южнокорейский сериал “Игра в кальмара”, где участники соревновались за деньги,но остались живы.

"Игру в кальмара" воссоздали в реальности

Об этом сообщило The New York Post. Фанаты сериала, нуждающиеся в деньгах, соревновались за приз размере $456 тысяч.

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Блогер Джимми Дональдсон заявил, что что потратил $3,5 миллиона на тщательно продуманную реконструкцию игры. $2 млн было потрачено на воссоздание декораций, еще $1,5 млн на призы.

В дополнение к шестизначному главному призу Дональдсон раздал по $2 тысячи каждому участнику и $10 тысяч занявшему второе место.

Игра включала в себя те же корейские детские игры, в которые играли в «Squid Game», – такие как «Красный свет», «Зеленый свет», перетягивание каната, прохождение по стеклянному мосту.

Но, в отличие от оригинальной версии, никто из участников не пострадал.

Вместо этого игроки были оснащены «беспроводной взрывчаткой», наполненной фальшивой кровью, которая разбрызгивалась, когда игрока “устраняли”.

В перетягивании каната и путешествии по стеклянному мосту проигравшие участники падали в яму с пеной, а не разбивались насмерть.

Участники реконструкции также проходили испытания с конфетами далдоны – они, как и герои сериала, должны были иглой вырезать из леденца идеальную фигурку, не повредив его.

Как сообщали власти, режиссер Хван Дон Хек заявил, что намерен работать над вторым сезоном популярного сериала “Игра в кальмара”.

А министр культуры Александр Ткаченко пригласил создателей сериала «Игра в кальмара» снимать второй сезон в Украине.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: США, сериал
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