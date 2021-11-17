Заявления Зеленского на пресс-марафоне обвалили акции компании Ахметова

После заявлений президента Владимира Зеленского о причастности бизнесмена Рината Ахметова к подготовке госпереворота в Украине еврооблигации его энергетического холдинга ДТЭК упали в цене.

Судя по графику, пик падения DTEK Finance PLC DL-Notes 2021 пришелся на 14:20, после этого график пошел вверх.

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Зеленский на пресс-марафоне 26 ноября заявил, что Ахметова якобы вовлекают в процесс подготовки государственного переворота, который должен был состояться 1-2 декабря.

“У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация представителей Украины и России, где обсуждают участие Ахметова в госперевороте в Украине. Что он готов выделить на это миллиард долларов. Это «подстава» бизнесмена Рината Ахметова. Его вовлекают в войну против государства Украины. Нельзя воевать против своего народа и президента, избранного народом Украины”, — заявил Зеленский.

Падение составило с 55 до 46, то есть 17%, но потом начался рост до 50. То есть сейчас падение с начала торгов составило 9%.

Как ранее сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине на 1-2 декабря планировали государственный переворот, к которому причастны бизнесмен Ринат Ахметов и Кремль.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Ринат Ахметов, ДТЭК, Владимир Зеленский