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Главная » Мир » Происшествия
19:08 26 Ноября 2021 Просмотров 99   КомментариевКомментарии

Военные Туниса спасли 487 мигрантов в одной переполненной лодке

В пятницу, 26 ноября, военно-морские силы Туниса спасли 487 мигрантов из перегруженной лодки, у которой возникли проблемы из-за сильных волн в Средиземном море.

Почти полтысячи беженцев находились в одной большой лодке

Об этом сообщило Reuters. Мигранты пытались попасть в Европу.

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На лодке находились беженцы из Египта, Сирии, Судана, Пакистана, Эфиопии и палестинских территорий.

Военно-морской флот сообщил, что среди них 13 женщин и 93 ребенка.

В последние месяцы несколько случаев утопления произошло у берегов Туниса, при этом участились попытки перехода из Туниса и Ливии в Италию.

Сотни тысяч людей совершили опасный переход через Средиземное море за последние годы, многие из них спаслись бегством от конфликтов и бедности в Африке и на Ближнем Востоке.

Мигрантов доставили в порт Эль-Китф в Бен-Гердане.

Как сообщали Власти, по меньшей мере 31 мигрант погиб в среду, 24 ноября, когда их лодка затонула в проливе Ла-Манш у побережья Кале на севере Франции.

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Тэги: беженцы, мигранты
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