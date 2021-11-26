В Нидерландах выявили COVID-19 у десятков пассажиров двух авиарейсов из ЮАР

В Нидерландах среди пассажиров, прибывших двумя авиарейсами из Южной Африки, обнаружили десятки случаев заражения COVID-19.

В Нидерланды прибыло около 600 пассажиров из ЮАР



Об этом сообщило Reuters. Двумя рейсами KLM из Кейптауна и Йоханнесбурга прилетело около 600 человек.

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Правительство Нидерландов запретило все авиаперелеты из южной части Африки рано утром в пятницу, 26 ноября.

Министр здравоохранения Уго де Йонге сказал, что граждане, уже направляющиеся в Нидерланды, должны будут пройти тестирование и карантин по прибытии.

Пассажиры двух рейсов KLM из Кейптауна и Йоханнесбурга заявили, что их заставили ждать на взлетной полосе несколько часов.

По оценкам министерства здравоохранения Нидерландов, на основе первоначального тестирования, среди пассажиров может быть около 85 положительных случаев.

«Путешественники с положительным результатом теста будут помещены в изоляцию в отеле в Схипхоле или рядом с ним», – сказано в заявлении органов здравоохранения.

Отмечается, что органы здравоохранения проводят дальнейшее тестирование, чтобы определить, инфицированы ли люди новым штаммом «Омикрон», обнаруженным в ЮАР.

Ранее Власти писали, что Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание по обсуждению нового варианта COVID-19 B.1.1.529.

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Тэги: нидерланды, covid-19