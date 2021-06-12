Это вопрос доверия партнеров: Бурба подает в суд на Зеленского за ложь

Бывший глава управления разведки Василий Бурба будет судиться с Зеленским из-за его высказываний о нем во время пресс-марафона.

Президент обвинил Василия Бурбу в том, что он якобы добывал ту или иную информацию за вознаграждения



Об этом Василий Бурба заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

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Экс-глава ГУР Василий Бурба высказался о прошедшем пресс-марафоне президента Зеленского, обвинив президента во лжи и несправедливых обвинениях в его адрес.

«Выступление президента было эмоциональным, это такие эмоции, которые я себе позволить не могу, в то же время не могу и проигнорировать. Противоправные действия на Майдане. Президент понимает, что два с половиной года вся правоохранительная сфера под его контролем, осуществлялась проверка моих действий, проведено более 20 допросов — ни одного обвинения», — заявил Бурба.

По словам Зеленского, Бурба сделал ремонт за 11 млн гривен в доме в Конча-Заспе, выделенном ему государством. Однако экс-глава ГУР указывает на то, что выделенный государством дом был в аварийном состоянии, поэтому ремонт был необходимостью и стоил он, по словам Бурбы, не 11 млн гривен.

Кроме того, президент обвинил Василия Бурбу в том, что он якобы добывал ту или иную информацию за вознаграждения.

«Относительно так называемой торговли документами или материалами за вознаграждение. Уважаемый господин президент, хочу вам сказать, наши иностранные партнеры были очень удивлены, потому что каждый день почти 4 года, когда я был руководителем военной разведки, мы обменивались информацией. Если вы не знаете, я вам скажу систему. Они «доверяют, но проверяют». Если бы не было доверия хотя бы на один процент, мы бы не взаимодействовали. Поэтому я вынужден с завтрашнего дня обратиться в суд, и пусть суд поставит точку в этом вопросе. Этот вопрос не во мне, не в том, торгует ли Бурба документами, информацией — это вопрос доверия наших партнеров», — заявил бывший глава ГУР.

По словам Зеленского, Бурба полтора года назад доложил ему, что получил оперативную информацию «с формулой ковида и формулой вакцины», и якобы предлагал передать ее России или Китаю. Экс-глава ГУР подобные обвинения отрицает.

Также, Василий Бурба, дал понять, что Зеленский лжет по поводу операции «вагнеровцами». Президент обвинил бывшего главу разведки в том, что он допускал гибель людей во время проведения спецоперации.

Как ранее сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский назвал бывшего руководителя Главного управления разведки Василия Бурбу «бизнесменом», который построил себе дом за 11 млн.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: суд, зеленский, пресс-марафон, Василий Бурба