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16:29 28 Ноября 2021 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

В центре Киева радикалы разгромили известный бар “Хвильовий”

Неизвестные в балаклавах напали на популярный киевский бар HVLV.

Последствия погрома в баре

Об этом сообщает «Заборона».

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В Киеве 26 ноября произошло нападение неизвестных в балаклавах на популярный киевский бар HVLV (“Хвильовий”), расположенный на Подоле.

Нападавшие разбили окна, избили и залили слезоточивым газом охранников и посетителей заведения.

Разбитые окна бара после нападения

Так о произошедшем рассказывает один из охранников бара: «Я пытался закрыть калитку, а они продолжили заливать газом и бить палками, когда мы вошли внутрь. Они начали разбивать стекла, двери, их набежало еще больше. Пару минут – и они ушли, когда все разбили».

Посетители заведения сильно испугались налета и спрятались в кладовой.

«В какой-то момент бармены завели нас в кладовую, которая дополнительно закрывается. Уже оттуда мы стали вызывать полицию. И не было свободных операторов на линии, поэтому я звонила знакомым и просила тоже куда-то сообщите, что на нас нападают», — рассказала журналистам одна из посетительниц бара.

Посетительница бара, ставшая свидетелем нападения, пишет заявление в полицию.

Нападавшие выкрикивали «смерть ЛГБТ, смерть п*дорам, ЛГБТ-шная петушарня должна сдохнуть», а полиция долго не реагировала на вызовы, приехав через 15 минут, когда злоумышленники скрылись.

Сообщается, что полиция задержала 12 нападавших на HVLV. Их доставили в Подольский районный участок полиции. Чтобы злоумышленников не отпустили безнаказанно к Подольскому РУВД пришли пострадавшие сотрудники и посетители заведения. Туда же прибыл лидер ультраправых Евгений Карась со своими сторонниками.

Следователи уверяют, что делом занимаются, а также открыто производство по статье о хулиганстве, однако владельцы заведения уверены, что полиция закрывает глаза на регулярные нападения националистов на их заведение.

«Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Продолжаются следственные действия», — говорится в заявлении правоохранителей.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве прошел марш в поддержку ЛГБТ.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: националисты, нападение, ЛГБТ, Хвильовий
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