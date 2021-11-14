Мигранты штурмовали границу Польши с лазерами и прожекторами
Около 100 человек штурмовали границу Польши на участке в Беловежской области.
Об этом сообщила Пограничная служба Польши в Twitter.
26 ноября около 100 мигрантов с лазерами и прожектором совершили попытку штурма польской границы со стороны Беларуси.
«Вчера группа из более 100 иностранцев форсировала границу Польши на участке, охраняемом пограничным постом в Беловежской области», — сообщает пограничная служба.
Ponad 100-osobowa grupa cudzoziemców forsowała wczoraj granicę na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży.
Podczas ataku,służby białoruskie oślepiały polskich funkcjonariuszy i żołnierzy laserami i stroboskopem.
Dwóch żołnierzy WP zostało niegroźnie poszkodowanych. pic.twitter.com/FVYDrmujj2
— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 27, 2021
Попытку штурма успешно отбили польские правоохранители, два польских солдата получили легкие ранения.
Как ранее сообщали Власти, Польша хочет полностью закрыть границу с Беларусью.