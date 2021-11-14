Мигранты штурмовали границу Польши с лазерами и прожекторами

Около 100 человек штурмовали границу Польши на участке в Беловежской области.

Два польских солдата получили легкие ранения



Об этом сообщила Пограничная служба Польши в Twitter.

26 ноября около 100 мигрантов с лазерами и прожектором совершили попытку штурма польской границы со стороны Беларуси.

«Вчера группа из более 100 иностранцев форсировала границу Польши на участке, охраняемом пограничным постом в Беловежской области», — сообщает пограничная служба.

Ponad 100-osobowa grupa cudzoziemców forsowała wczoraj granicę na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży.

Podczas ataku,służby białoruskie oślepiały polskich funkcjonariuszy i żołnierzy laserami i stroboskopem.

Dwóch żołnierzy WP zostało niegroźnie poszkodowanych. pic.twitter.com/FVYDrmujj2 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 27, 2021

Попытку штурма успешно отбили польские правоохранители, два польских солдата получили легкие ранения.

Как ранее сообщали Власти, Польша хочет полностью закрыть границу с Беларусью.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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