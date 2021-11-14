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18:42 27 Ноября 2021 Просмотров 322   КомментариевКомментарии

Мигранты штурмовали границу Польши с лазерами и прожекторами

Около 100 человек штурмовали границу Польши на участке в Беловежской области.

Два польских солдата получили легкие ранения

Об этом сообщила Пограничная служба Польши в Twitter.

26 ноября около 100 мигрантов с лазерами и прожектором совершили попытку штурма польской границы со стороны Беларуси.

«Вчера группа из более 100 иностранцев форсировала границу Польши на участке, охраняемом пограничным постом в Беловежской области», — сообщает пограничная служба.

Попытку штурма успешно отбили польские правоохранители, два польских солдата получили легкие ранения.

Как ранее сообщали Власти, Польша хочет полностью закрыть границу с Беларусью.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Польша, граница, мигранты, штурм
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