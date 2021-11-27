В Москве умер один из основателей русского рока Александр Градский

Российский певец и композитор, один из основоположников русского рока Александр Градский скончался в возрасте 72 лет после тяжелой болезни.

Александру Градскому было 72 года



Об этом сообщило BBC. Ранее российские СМИ сообщали, что Градский попал в больницу в Москве с подозрением на инсульт и находился в реанимации.

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Здоровье музыканта резко ухудшилось после того, как он переболел коронавирусом в сентябре.

Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области. Заниматься рок-музыкой он начал еще в школьные годы – в 1960-х годах основал самодеятельные рок-группы «Славяне» и «Скоморохи».

Широкое признание пришло к нему в 1974 году, когда на экраны вышел фильм Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных», музыку к которому написал Градский.

В 1976 году Градский впервые исполнил песню «Как молоды мы были», написанную композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым. Композиция в его исполнении получила приз фестиваля «Песня-77″ и стала одной из самых популярный песен в его исполнении.

В 1985 году вышла рок-опера Александра Градского «Стадион» на либретто Маргариты Пушкиной. Спектакль, над созданием которого композитор работал около 10 лет, был основан на событиях военного переворота в Чили в 1973 году.

Градский также известен как организатор первых советских рок-фестивалей. В частности, он занимался отбором артистов для Московского фестиваля популярной музыки «Рок-панорама-86″.

С 2012 по 2015 год Градский был членом жюри телевизионного проекта «Голос», в первых трех сезонах которого побеждали участники его команды.

Александр Градский владел собственным музыкальным театром «Градский Холл», который работает в Москве с 2014 года.

В 1990-е годы Градский стал лауреатом Государственной премии России и получил звание народного артиста России.



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Тэги: Россия, Александр Градский