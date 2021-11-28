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10:21 28 Ноября 2021 Просмотров 176   КомментариевКомментарии

Названы главные отличия штаммов коронавируса Дельта и Омикрон

Штамм COVID-19 «Дельта» и вновь обнаруженный штамм «Омикрон» имеют разные основные риски.

Названы главные риски штамма Омикрон

Об этом сообщило Голос Америки со ссылкой на  слова главного медика Великобритании Криса Витти. Он провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

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«Штамм Дельта в основном продвигался за счет способности быстро распространяться, но он вызывала меньшее беспокойство его способность избегать вакцин”, – заявил Витти.

А вот штамм Омикрон предположительно более резистентный к вакцинам, поэтому действовать необходимо быстро.

В свою очередь, Джонсон отметил, что о новом штамме Омикрон, обнаруженном в Африке, еще немного известно, но «кажется, что Омиркон распространяется очень быстро и среди прошедших двойную вакцинацию».

В Великобритании было обнаружено два случая заражения новым штаммом. После сообщений о новом варианте коронавируса, начиная с пятницы, некоторые европейские страны ввели ограничения на путешествия из стран региона. США также ограничили путешествия в ряд африканских стран.

Основные компании-производители вакцин от COVID-19 заявили, что уже начали работать с новым опасным штаммом коронавируса и изучать необходимость адаптации вакцины.

Ранее Власти сообщали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой «омикрон» и квалифицировала его как вызывающий беспокойство.

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Тэги: covid-19
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