Названы главные отличия штаммов коронавируса Дельта и Омикрон
Штамм COVID-19 «Дельта» и вновь обнаруженный штамм «Омикрон» имеют разные основные риски.
Об этом сообщило Голос Америки со ссылкой на слова главного медика Великобритании Криса Витти. Он провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.
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«Штамм Дельта в основном продвигался за счет способности быстро распространяться, но он вызывала меньшее беспокойство его способность избегать вакцин”, – заявил Витти.
А вот штамм Омикрон предположительно более резистентный к вакцинам, поэтому действовать необходимо быстро.
В свою очередь, Джонсон отметил, что о новом штамме Омикрон, обнаруженном в Африке, еще немного известно, но «кажется, что Омиркон распространяется очень быстро и среди прошедших двойную вакцинацию».
В Великобритании было обнаружено два случая заражения новым штаммом. После сообщений о новом варианте коронавируса, начиная с пятницы, некоторые европейские страны ввели ограничения на путешествия из стран региона. США также ограничили путешествия в ряд африканских стран.
Основные компании-производители вакцин от COVID-19 заявили, что уже начали работать с новым опасным штаммом коронавируса и изучать необходимость адаптации вакцины.
Ранее Власти сообщали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой «омикрон» и квалифицировала его как вызывающий беспокойство.