Сильное землетрясение в Перу повредило здания и заблокировало дороги

Землетрясение магнитудой 7,5 балла произошло на севере Перу в воскресенье. Его эпицентр находился в 42 км от города Барранка.

Падающие камни блокировали автомагистрали.



Об этом сообщает ABC News.

В районе Ла-Халка обрушилась церковь XVI века. Как сообщается, этот старейший католический храм в регионе превратился в груду камней.

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Падающие камни заблокировали несколько автомагистралей в регионах Амазонка и Кахамарка, а толчки ощущались почти в 800 км от столицы страны Лимы, где некоторые люди в панике выбегали из своих домов.

Сообщается о трех пострадавших, оказавшихся под завалами – они получили незначительные повреждения.

Подземные толчки ощущались также в Эквадоре, Колумбии и Бразилии.

Ранее Власти писали, что первые толчки были зарегистрированы в 12:52 по киевскому времени. Источник землетрясения, по данным геологов, находился на глубине 112,5 км под землей.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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