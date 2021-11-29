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Главная » Мир » Общество
13:08 29 Ноября 2021 Просмотров 67   КомментариевКомментарии

Еще одна страна после Израиля закрыла полностью границы из-за Омикрона

Япония стала второй страной после Израиля, которая решила закрыть границы для иностранцев из-за стремительного распространения в мире нового штамма коронавируса Омикрон.

Япония закрылась для иностранных туристов

Об этом сообщило Reuters. Ограничительная мера начнет действовать со вторника, 30 ноября.

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Фактически страна восстанавливает жесткий пограничный карантин, который ослабили в начале ноября для бизнесменов, иностранных студентов и трудовых мигрантов.

«Это временные, исключительные меры, которые мы принимаем в целях безопасности, пока не появится более четкая информация о штамме Омикрон», — заявил премьер-министр Фумио Кисида.

В то же время в Японии не выявили случаев заражения Omicron.

Как сообщали Власти, в субботу вечером 27 декабря в Израиле утвердили новые ограничения для предотвращения распространения варианта COVID-19 Omicron, предусматривающие запрет для всех иностранцев на въезд в страну на две недели.

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Тэги: Япония, covid-19
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