В Винницкой области педофил изнасиловал 12-летнюю девочку

В одном из сел винницкой области задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.

Задержанный подозреваемый



Об этом сообщает полиция Винницкой области.

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В Винницкой области 28 ноября задержали ранее судимого 48-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка.

В полиции предварительно установили, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения встретил ребенка на безлюдной улице, когда она возвращалась домой из магазина. Пригрозив физической расправой, он силой затащил ребенка в заброшенный дом, где изнасиловал. Придя домой, об этом девочка рассказала матери, которая и вызвала полицию.

Оперативники на месте происшествия изъяли доказательства, назначен ряд экспертиз. Продолжается досудебное расследование.

Мужчину задержали по месту его жительства и поместили в изолятор временного содержания, если его вину докажут, то ему будет грозить до 15 лет тюремного заключения.

Ранее подозреваемый уже находился в местах лишения свободы за кражи.

Как ранее сообщали Власти, под Киевом мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах ее 5-летнего брата.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: изнасилование, ребенок, педофил, Винницкая область