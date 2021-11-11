В Винницкой области педофил изнасиловал 12-летнюю девочку
В одном из сел винницкой области задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.
Об этом сообщает полиция Винницкой области.
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В Винницкой области 28 ноября задержали ранее судимого 48-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка.
В полиции предварительно установили, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения встретил ребенка на безлюдной улице, когда она возвращалась домой из магазина. Пригрозив физической расправой, он силой затащил ребенка в заброшенный дом, где изнасиловал. Придя домой, об этом девочка рассказала матери, которая и вызвала полицию.
Оперативники на месте происшествия изъяли доказательства, назначен ряд экспертиз. Продолжается досудебное расследование.
Мужчину задержали по месту его жительства и поместили в изолятор временного содержания, если его вину докажут, то ему будет грозить до 15 лет тюремного заключения.
Ранее подозреваемый уже находился в местах лишения свободы за кражи.
Как ранее сообщали Власти, под Киевом мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах ее 5-летнего брата.