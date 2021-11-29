В Винницкой области из цистерны вылился аммиак: спасатели пытаются задержать ядовитое облако
В городе Немиров произошла утечка аммиака из железнодорожной цистерны.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.
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В городе Немиров Винницкой области произошла техногенная авария – в результате разгерметизации заливной горловины железнодорожной цистерны на одном из местных предприятий произошла утечка безводного аммиака.
ГСЧС оперативно прибыли на место и приняли возможные меры по предотвращению распространения ядовитого облака – спасатели пытаются осадить газ распыляя на него струи воды.
В районе происшествия эвакуированы люди, продолжается откачка аммиака из цистерны.
Главное управление ГСЧС сообщает о том, что ситуация находится под контролем.
Как ранее сообщали Власти, в Донецкой области произошел пожар на коксохимическом заводе.