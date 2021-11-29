В Винницкой области из цистерны вылился аммиак: спасатели пытаются задержать ядовитое облако

В городе Немиров произошла утечка аммиака из железнодорожной цистерны.

Спасатели на месте проишествия



Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

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В городе Немиров Винницкой области произошла техногенная авария – в результате разгерметизации заливной горловины железнодорожной цистерны на одном из местных предприятий произошла утечка безводного аммиака.

ГСЧС оперативно прибыли на место и приняли возможные меры по предотвращению распространения ядовитого облака – спасатели пытаются осадить газ распыляя на него струи воды.

В районе происшествия эвакуированы люди, продолжается откачка аммиака из цистерны.

Главное управление ГСЧС сообщает о том, что ситуация находится под контролем.

Как ранее сообщали Власти, в Донецкой области произошел пожар на коксохимическом заводе.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Винницкая область, аммиак, ГСЧС, цистерна