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15:21 29 Ноября 2021 0 Комментарии
На Волыни взорвалась школьная котельная: детей эвакуировали
В одной из школ Волынской области взорвалась школьная котельная.
Взорвавшееся помещение котельни
Об этом сообщает Полиция Волынской области.
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В селе Проход Волынской области взорвалась котельная на территории местного учебного заведения.
Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал, ученики и персонал были оперативно эвакуированы с территории школы.
На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и местного управления полиции. Причина взрыва выясняется.
Как ранее сообщали Власти, в Одессе на детей во время урока обрушился потолок, есть пострадавшие.
Тэги: взрыв, школа, ГСЧС, волынская область, котельная
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