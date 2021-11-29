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Главная » Украина » Происшествия
15:21 29 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Волыни взорвалась школьная котельная: детей эвакуировали

В одной из школ Волынской области взорвалась школьная котельная.

Взорвавшееся помещение котельни

Об этом сообщает Полиция Волынской области.

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В селе Проход Волынской области взорвалась котельная на территории местного учебного заведения.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал, ученики и персонал были оперативно эвакуированы с территории школы.

Котельная практически полностью была уничтожена

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и местного управления полиции. Причина взрыва выясняется.

Как ранее сообщали Власти, в Одессе на детей во время урока обрушился потолок, есть пострадавшие.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: взрыв, школа, ГСЧС, волынская область, котельная
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