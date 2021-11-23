На Волыни полицейский застрелился в отделении
В Волынской области прямо в отделе полиции застрелился сотрудник патрульной полиции.
Об этом сообщают Волынские Новости со ссылкой на собственные источники.
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В городе Ковеле 29 ноября около полудня в отделе патрульной полиции на улице Драгоманова застрелился 28-летний полицейский.
Сообщается, что это произошло, когда полицейский вышел в туалет, где и раздался выстрел. Несмотря на усилия прибывших на место происшествия медиков, полицейского спасти не удалось.
Директор «Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Владимир Шмаль подтвердил информацию об инциденте.
Как ранее сообщали Власти, в Ровно полицейский застрелился в своем кабинете.