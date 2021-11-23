На Волыни полицейский застрелился в отделении

В Волынской области прямо в отделе полиции застрелился сотрудник патрульной полиции.

Отдел патрульной полиции на улице Драгоманова



Об этом сообщают Волынские Новости со ссылкой на собственные источники.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

В городе Ковеле 29 ноября около полудня в отделе патрульной полиции на улице Драгоманова застрелился 28-летний полицейский.

Сообщается, что это произошло, когда полицейский вышел в туалет, где и раздался выстрел. Несмотря на усилия прибывших на место происшествия медиков, полицейского спасти не удалось.

Директор «Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Владимир Шмаль подтвердил информацию об инциденте.

Как ранее сообщали Власти, в Ровно полицейский застрелился в своем кабинете.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: самоубийство, полиция, полицейский