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17:17 29 Ноября 2021 Просмотров 103   КомментариевКомментарии

На Волыни полицейский застрелился в отделении

В Волынской области прямо в отделе полиции застрелился сотрудник патрульной полиции.

Отдел патрульной полиции на улице Драгоманова

Об этом сообщают Волынские Новости со ссылкой на собственные источники.

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В городе Ковеле 29 ноября около полудня в отделе патрульной полиции на улице Драгоманова застрелился 28-летний полицейский.

Сообщается, что это произошло, когда полицейский вышел в туалет, где и раздался выстрел. Несмотря на усилия прибывших на место происшествия медиков, полицейского спасти не удалось.

Директор «Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Владимир Шмаль подтвердил информацию об инциденте.

Как ранее сообщали Власти, в Ровно полицейский застрелился в своем кабинете.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: самоубийство, полиция, полицейский
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