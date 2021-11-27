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20:20 29 Ноября 2021 Просмотров 110   КомментариевКомментарии

СБУ заявила о расследования попытки госпереворота в Украине

Служба безопасности Украины заявила о расследовании уголовного производства «по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти».

В СБУ пообещали позже рассказать о ходе расследования

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Ни об обстоятельствах, ни о фигурантах производства не сообщается.

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«Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти”, – сказано в сообщении.

Производство открыто по ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

“О ходе расследования будет сообщено впоследствии», – уточнили в СБУ.

Ранее Власти сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине на 1-2 декабря планировали государственный переворот, к которому причастны бизнесмен Ринат Ахметов и Кремль.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: СБУ, госпереворот
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