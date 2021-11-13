Арахамия заявил, что Ткаченко передумал идти в отставку: министр иного мнения
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко рассматривать не будут, но сам министр высказался иначе.
Свое мнение Арахамия озвучил на пресс-брифинге. Он назвал заявление Ткаченко эиоциональным шагом.
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«Я не видел этого заявления. Я считаю, что это был эмоциональный шаг. Благодаря господину Ткаченко, благодаря премьеру они поговорили, нашли точки взаимопонимания и вся эта история осталась только в медиапространстве», – сказал нардеп.
В то же время комментарии «Украинской правде» сам министр уточнил, что в правительстве и Верховной Раде не поддерживают его решение. И он готов остаться в должности, если в правительстве примут во внимание его концепцию реформ.
При этом Ткаченко подчеркнул, что решение об отставке остается актуальным и он ждет регистрации своего заявления Верховной Радой.
“Буду откровенным, фракция совершенно не поддержала мое решение об отставке, что в дальнейшем переросло в долгосрочные обсуждения с профильным комитетом, руководителями партии и фракции, коллегами. Параллельно – разговоры со спикером, премьером, Президентом. Они попросили остаться. В то же время я предложил свое видение развития экосистемы культуры и информполитики. Обсуждение продолжается», – сказал министр.
Ранее Власти писали, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал заявление об отставке. Поводом отставки стало решение Кабинета министров об отделении Госкино от Минкульта, принятое на закрытом заседании 10 ноября.