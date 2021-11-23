Мощный ураган из Турции накрыл Крым: часть полуострова осталась без электричества
Ураган, пришедший из Турции, принес разрушения и обесточил часть оккупированного Крыма.
Об этом сообщило РИА новости.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
В Симферополе в нескольких районах пропало электричество. Из-за штормового ветра встали троллейбусы, не работают светофоры и есть проблемы с интернетом и мобильной связью.
На месте поваленных деревьев на дорогах образовались пробки.
Отмечается, что порывы ветра достигают от 26 до 40 м/c. Аварийное отключение электроэнергии произошло в районе Симферополя, Бахчисарая. В Судаке электричество работает с перебоями.
К вечеру 29 ноября обесточены более 30 ЛЭП. Зафиксировано множество инцидентов, связанных с падением деревьев.
Ранее Власти сообщали, что непогода в Москве обрушилась на стены Кремля, разрушив зубец и снеся строительные леса.