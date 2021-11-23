Мощный ураган из Турции накрыл Крым: часть полуострова осталась без электричества

Ураган, пришедший из Турции, принес разрушения и обесточил часть оккупированного Крыма.

Об этом сообщило РИА новости.

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В Симферополе в нескольких районах пропало электричество. Из-за штормового ветра встали троллейбусы, не работают светофоры и есть проблемы с интернетом и мобильной связью.

На месте поваленных деревьев на дорогах образовались пробки.

Отмечается, что порывы ветра достигают от 26 до 40 м/c. Аварийное отключение электроэнергии произошло в районе Симферополя, Бахчисарая. В Судаке электричество работает с перебоями.

К вечеру 29 ноября обесточены более 30 ЛЭП. Зафиксировано множество инцидентов, связанных с падением деревьев.

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Ранее Власти сообщали, что непогода в Москве обрушилась на стены Кремля, разрушив зубец и снеся строительные леса.

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Тэги: крым, ураган