В Украине за сутки более 10 тыс новых больных COVID-19: названы регионы-лидеры

За минувшие сутки по состоянию на утро 30 ноября в Украине обнаружили 10 554 новых случаев коронавирусной болезни, умер от недуга 561 человек.

Киев лидирует по суточному приросту больных



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 197 медицинских работников и 846 детей.

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Лидерами по количеству заболевших стали Киев – 1646, Полтавская область – 875, Донецкая – 706, Киевская – 694, Хмельницкая – 645.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1646;

Винницкая область – 237;

Волынская область – 516;

Днепропетровская область – 393;

Донецкая область – 706;

Житомирская область – 77;

Закарпатская область – 368;

Запорожская область – 592;

Ивано-Франковская область – 167;

Киевская область – 694;

Кировоградская область – 178;

Луганская область – 224;

Львовская область – 467;

Николаевская область – 484;

Одесская область – 367;

Полтавская область – 875;

Ривненская область – 431;

Сумская область – 307;

Тернопольская область – 120;

Харьковская область – 344;

Херсонская область – 72;

Хмельницкая область – 276;

Черкасская область – 645;

Черновицкая область – 171;

Черниговская область – 197.

Как сообщали Власти, все американцы старше 18 должны пройти ревакцинацию через полгода после вакцинации Pfizer или Moderna.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19