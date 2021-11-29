В Украине за сутки более 10 тыс новых больных COVID-19: названы регионы-лидеры
За минувшие сутки по состоянию на утро 30 ноября в Украине обнаружили 10 554 новых случаев коронавирусной болезни, умер от недуга 561 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 197 медицинских работников и 846 детей.
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Лидерами по количеству заболевших стали Киев – 1646, Полтавская область – 875, Донецкая – 706, Киевская – 694, Хмельницкая – 645.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
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г. Киев – 1646;
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Винницкая область – 237;
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Волынская область – 516;
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Днепропетровская область – 393;
-
Донецкая область – 706;
-
Житомирская область – 77;
-
Закарпатская область – 368;
-
Запорожская область – 592;
-
Ивано-Франковская область – 167;
-
Киевская область – 694;
-
Кировоградская область – 178;
-
Луганская область – 224;
-
Львовская область – 467;
-
Николаевская область – 484;
-
Одесская область – 367;
-
Полтавская область – 875;
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Ривненская область – 431;
-
Сумская область – 307;
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Тернопольская область – 120;
-
Харьковская область – 344;
-
Херсонская область – 72;
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Хмельницкая область – 276;
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Черкасская область – 645;
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Черновицкая область – 171;
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Черниговская область – 197.
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