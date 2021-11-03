Барбадос отказался от короны Великобритании и объявил певицу Рианну национальным героем. Видео

Спустя 55 лет после объявления независимости Барбадос официально вышел из-под власти британской монархии и провозгласил республику.

Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли (у трибуны), Рианна и президент Сандра Мейсон.



Барбадос – островное государство в восточной части Карибского моря, отказался от британской королевы Елизаветы ІІ в качестве главы государства и сегодня во вторник, 30 ноября, создал новую республику со своим первым президентом, таким образом, разорвав последние оставшиеся колониальные облигации, почти через 400 лет после того, как первые английские корабли прибыли на Карибский остров. Об этом пишет Рейтер.

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С наступлением полуночи новая республика родилась под аплодисменты сотен людей, выстроившихся вдоль Чемберленского моста в столице страны Bridgetown. Был выпущен салют из 21 орудия, прозвучавший под гимн Барбадоса над многолюдной площадью Героев.

Принц Чарльз, наследник британского престола, присутствовал на инаугурации президента лично. Его заметили мрачно стоявшим, когда королевский штандарт королевы Елизаветы ІІ был понижен и объявлен новый Барбадос, шаг, который, как надеются новые республиканцы, подстегнет к аналогичным действиям в других бывших британских колониях, где королева Елизавта ІІ все еще является правителем. Но у «руля власти» барбадосцев опять женщины - премьер-министр Барбадоса Миа Моттли и президент Сандра Мейсон. Сандра Мэйсон, избранная в октябре на должность президента, с 2018-го занимала пост генерал-губернатора острова.

В послании новому президенту 95-летняя королева Елизавта ІІ поздравила барбадосцев, которые, по ее словам, занимают особое место в ее сердце. «Я посылаю вам всем самые теплые и добрые пожелания вашего счастья, мира и процветания в будущем», – сказала она.

После великолепного показа барбадосских танцев и музыки, сопровождаемого речами, посвященными окончанию колониализма, барбадосская певица Рианна была объявлена ​​национальным героем премьер-министром Миа Моттли, лидером республиканского движения Барбадоса.

Рождение республики, 55 лет со дня провозглашения независимости Барбадоса, разорвало почти все колониальные узы, которые держали крошечный остров привязанным к Англии с тех пор, как английский корабль потребовал его для короля Якова I в 1625 году.

Речь принца Чарльза подчеркнула продолжающуюся дружбу двух стран, хотя он признал ужасы трансатлантической работорговли. В то время как Великобритания считает рабство грехом прошлого, некоторые барабадосцы требуют компенсации от Великобритании. Активист Дэвид Денни отпраздновал создание республики, но заявил, что выступает против визита принца Чарльза, отметив, что королевская семья веками извлекала выгоду из работорговли.

Последний раз королева снималась с поста главы государства в 1992 году, когда остров Маврикий в Индийском океане провозгласил себя республикой.

Барбадос рассматривает устранение Елизаветы II, которая все еще является королевой 15 других королевств, включая Великобританию, Австралию, Канаду и Ямайку, как способ окончательно порвать с демонами своей колониальной истории.

Ранее Власти писали, что Елизавета II отказалась принимать премию «Старушка года».

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Тэги: Елизавета II, Рианна, Барбарос