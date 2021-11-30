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Главная » Украина » Происшествия
16:42 30 Ноября 2021 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

В СБУ назвали количество агентов РФ, которые расшатывают ситуацию в Украине

С территории России против Украины работает около 7 тысяч сотрудников российских спецслужб.

Илья Витюк рассказал о работе российских спецслужб против Украины

Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

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Он уточнил, что эти сотрудники занимаются дестабилизацией и расшатыванием ситуации в стране.

“В этом году кибердепартаментом СБУ заблокированы 15 разветвленных сетей антиукраинских интернет-агитаторов. Приостановлена деятельность около 20 ботоферм мощностью более 150 тыс. аккаунтов», – рассказал Витюк.

Как сообщали Власти, с начала года сотрудниками СБУ разоблачено более 30 вражеских интернет-агентов, 23 из них осуждены за преступления против госбезопасности Украины.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: СБУ
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