Поток сознания: Кулеба прокомментировал высказывание Лукашенко о Крыме

Заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о принадлежности оккупированного Крыма России нанесет удар по украинско-белорусским отношениям.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии журналисту издания «Укринформ» на саммите министров иностранных дел НАТО в Риге.

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«Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого на различных медийных платформах Александром Лукашенко”, – сказал Кулеба.

Он также добавил, что Украина будет оценивать действия белорусского диктатора.

“Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание», – подчеркнул глава МИД.

Как сообщали Власти, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума.

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Тэги: крым, беларусь, Александр Лукашенко, Дмитрий кулеба