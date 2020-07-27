С сегодня выросли зарплаты учителей: сколько будут получать

Работникам заведений общего среднего образования с 1 декабря повысят заработную плату на 8,4%.

Зарплаты учителей не дотягивают до средней по Украине



Об этом сообщили в министерстве образования. Такое повышение предусмотрено государственным бюджетом на 2021 год.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

По информации министерства, вырастут зарплаты следующих педагогических работников:

Директор заведения ЗСО: с 15 742 до 17 057 гривен;

Молодой учитель без категории и стажа работы: с 9 015 до 9 768 гривен;

Учитель II категории: с 11 124 до 12 053 гривен;

Учитель І категории: с 11 912 до 12 906 грн;

Учитель высшей категории: с 12 698 до 13 759 гривен;

Ассистент учителя: с 10 338 до 11 200 гривен;

Руководитель кружка: с 11 124 до 12 053 гривен;

Педагог-организатор І категории: с 10 445 до 11 317 гривен.

Напомним, что средняя зарплата по Украине по итогам октября составила 14 045 грн. То есть, больше средней будет получать только директор.

В министерстве напомнили, что это уже второе повышение зарплаты учителей за 2021 год. С 1 января 2021 года они уже выросли на 20%.

К слову, инфляция, которая отражает рост цен на продукты и услуги, с начала года достигла 8,5%, а в годовом выражении – 10,9%.

Как сообщали Власти, на Львовщине судили директора школы из-за невакцинированных учителей. Его обвинили в том, что менее 80% учителей получили прививки от коронавируса, поэтому дети не могли учиться в школе.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: зарплаты, бюджет