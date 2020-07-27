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07:59 01 Декабря 2021 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

С сегодня выросли зарплаты учителей: сколько будут получать

Работникам заведений общего среднего образования с 1 декабря повысят заработную плату на 8,4%.

Зарплаты учителей не дотягивают до средней по Украине

Об этом сообщили в министерстве образования. Такое повышение предусмотрено государственным бюджетом на 2021 год.

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По информации министерства, вырастут зарплаты следующих педагогических работников:

  • Директор заведения ЗСО: с 15 742 до 17 057 гривен;

  • Молодой учитель без категории и стажа работы: с 9 015 до 9 768 гривен;

  • Учитель II категории: с 11 124 до 12 053 гривен;

  • Учитель І категории: с 11 912 до 12 906 грн;

  • Учитель высшей категории: с 12 698 до 13 759 гривен;

  • Ассистент учителя: с 10 338 до 11 200 гривен;

  • Руководитель кружка: с 11 124 до 12 053 гривен;

  • Педагог-организатор І категории: с 10 445 до 11 317 гривен.

Напомним, что средняя зарплата по Украине по итогам октября составила 14 045 грн. То есть, больше средней будет получать только директор.

В министерстве напомнили, что это уже второе повышение зарплаты учителей за 2021 год. С 1 января 2021 года они уже выросли на 20%.

К слову, инфляция, которая отражает рост цен на продукты и услуги, с начала года достигла 8,5%, а в годовом выражении – 10,9%.

Как сообщали Власти, на Львовщине судили директора школы из-за невакцинированных учителей. Его обвинили в том, что менее 80% учителей получили прививки от коронавируса, поэтому дети не могли учиться в школе.

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Тэги: зарплаты, бюджет
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