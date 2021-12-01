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08:47 01 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Заболеваемость COVID-19 в Украине растет: почти 12 тыс новых случаев за сутки

В Украине за минувшие сутки, 30 ноября заболели COVID-19 11 960 граждан, умерли от болезни 557 человек.

За сутки COVID-19 заболело 11 960 человек

Об этом свидетельствуют данные статистики на сайте Минздрава. Среди заболевших 1088 несовершеннолетних и 207 медработников.

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Победили недуг  26 160 пациентов.

Больше всего новых случаев коронавирусной болезни зафиксировали в Киеве – 1592, Полтавской области – 905, Запорожской – 760, Киевской – 704, Донецкой – 666.

Количество новых заболеваний COVID-19 по регионам за сутки:

  • г. Киев – 1592;

  • Винницкая область – 608;

  • Волынская область – 530;

  • Днепропетровская область – 419;

  • Донецкая область – 666;

  • Житомирская область – 214;

  • Закарпатская область – 409;

  • Запорожская область – 760;

  • Ивано-Франковская область – 281;

  • Киевская область – 704;

  • Кировоградская область – 135;

  • Луганская область – 229;

  • Львовская область – 417;

  • Николаевская область – 406;

  • Одесская область – 287;

  • Полтавская область – 905;

  • Ривненская область – 485;

  • Сумская область – 384;

  • Тернопольская область – 231;

  • Харьковская область – 613;

  • Херсонская область – 257;

  • Хмельницкая область – 586;

  • Черкасская область – 557;

  • Черновицкая область – 152;

  • Черниговская область – 133.

Ранее Власти сообщали, что министерство здравоохранения Бразилии подтвердило информацию об обнаружении двух случаев заражения новым штаммом COVID-19 «Омикрон».

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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