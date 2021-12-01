Заболеваемость COVID-19 в Украине растет: почти 12 тыс новых случаев за сутки
В Украине за минувшие сутки, 30 ноября заболели COVID-19 11 960 граждан, умерли от болезни 557 человек.
Об этом свидетельствуют данные статистики на сайте Минздрава. Среди заболевших 1088 несовершеннолетних и 207 медработников.
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Победили недуг 26 160 пациентов.
Больше всего новых случаев коронавирусной болезни зафиксировали в Киеве – 1592, Полтавской области – 905, Запорожской – 760, Киевской – 704, Донецкой – 666.
Количество новых заболеваний COVID-19 по регионам за сутки:
-
г. Киев – 1592;
-
Винницкая область – 608;
-
Волынская область – 530;
-
Днепропетровская область – 419;
-
Донецкая область – 666;
-
Житомирская область – 214;
-
Закарпатская область – 409;
-
Запорожская область – 760;
-
Ивано-Франковская область – 281;
-
Киевская область – 704;
-
Кировоградская область – 135;
-
Луганская область – 229;
-
Львовская область – 417;
-
Николаевская область – 406;
-
Одесская область – 287;
-
Полтавская область – 905;
-
Ривненская область – 485;
-
Сумская область – 384;
-
Тернопольская область – 231;
-
Харьковская область – 613;
-
Херсонская область – 257;
-
Хмельницкая область – 586;
-
Черкасская область – 557;
-
Черновицкая область – 152;
-
Черниговская область – 133.
Ранее Власти сообщали, что министерство здравоохранения Бразилии подтвердило информацию об обнаружении двух случаев заражения новым штаммом COVID-19 «Омикрон».