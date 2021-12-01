Заболеваемость COVID-19 в Украине растет: почти 12 тыс новых случаев за сутки

В Украине за минувшие сутки, 30 ноября заболели COVID-19 11 960 граждан, умерли от болезни 557 человек.

За сутки COVID-19 заболело 11 960 человек



Об этом свидетельствуют данные статистики на сайте Минздрава. Среди заболевших 1088 несовершеннолетних и 207 медработников.

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Победили недуг 26 160 пациентов.

Больше всего новых случаев коронавирусной болезни зафиксировали в Киеве – 1592, Полтавской области – 905, Запорожской – 760, Киевской – 704, Донецкой – 666.

Количество новых заболеваний COVID-19 по регионам за сутки:

г. Киев – 1592;

Винницкая область – 608;

Волынская область – 530;

Днепропетровская область – 419;

Донецкая область – 666;

Житомирская область – 214;

Закарпатская область – 409;

Запорожская область – 760;

Ивано-Франковская область – 281;

Киевская область – 704;

Кировоградская область – 135;

Луганская область – 229;

Львовская область – 417;

Николаевская область – 406;

Одесская область – 287;

Полтавская область – 905;

Ривненская область – 485;

Сумская область – 384;

Тернопольская область – 231;

Харьковская область – 613;

Херсонская область – 257;

Хмельницкая область – 586;

Черкасская область – 557;

Черновицкая область – 152;

Черниговская область – 133.

Ранее Власти сообщали, что министерство здравоохранения Бразилии подтвердило информацию об обнаружении двух случаев заражения новым штаммом COVID-19 «Омикрон».

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Тэги: covid-19