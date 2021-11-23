Зеленский сегодня выступит в Раде с посланием: кортеж уже прибыл
В среду, 1 декабря, в Верховной Раде президент Владимир Зеленский выступит с ежегодным посланием к парламенту.
Об этом говорится в повестке дня Рады. Выступление главы государства запланировано на 10:00. Он расскажет о внутреннем и внешнем положении Украины.
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Кортеж президента приехал в Верховную Раду уже в начале десятого.
«Это традиционное ежегодное обращение», — заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
Парламент с самого утра под усиленной охраной правоохранителей, там собираются на митинг ФОПы.
Ранее Власти писали, что Зеленский подал обращение к председателю Верховной Рады о том, что он обратится к Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем состоянии Украины в первый день зимы, 1 декабря.