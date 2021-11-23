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10:00 01 Декабря 2021 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

Зеленский сегодня выступит в Раде с посланием: кортеж уже прибыл

В среду, 1 декабря, в Верховной Раде президент Владимир Зеленский выступит с ежегодным посланием к парламенту.

Зеленский обратится к нардепам

Об этом говорится в повестке дня Рады. Выступление главы государства запланировано на 10:00. Он расскажет о внутреннем и внешнем положении Украины.

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Кортеж президента приехал в Верховную Раду уже в начале десятого.

«Это традиционное ежегодное обращение», — заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Парламент с самого утра под усиленной охраной правоохранителей, там  собираются на митинг ФОПы.

Ранее Власти писали, что Зеленский подал обращение к председателю Верховной Рады о том, что он обратится к Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем состоянии Украины в первый день зимы, 1 декабря.

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Тэги: Верховная Рада, Владимир Зеленский
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