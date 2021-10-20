Шмыгаль обвинил Россию в попытке госперворота

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что за подготовкой государственного переворота в Украине стоит Россия.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгал прибыл в Брюссель для переговоров с высшими должностными лицами ЕС..



Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии Reuters.

По словам премьера, есть «секретные данные», которые «демонстрируют особые намерения» по организации государственного переворота в Украине. На уточняющий вопрос, стоит ли за этим Россия, он ответил: «Безусловно».

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Украинская разведка располагает данными о действиях «внешних сил», которые пытаются спровоцировать массовые протесты и государственный переворот.

«В украинском обществе нет революционных настроений. Мы понимаем, что было влияние извне, чтобы усилить протесты в Киеве, сделать их сильнее. Наши спецслужбы проводят специальное расследование», – сказал премьер.

Он также отметил, что наращивание российской военной мощи на границе с Украиной – часть усилий России по недопущению Украины к присоединению к ЕС.

«Они что-то готовят», – сказал Шмыгаль, не вдаваясь в подробности.

Он добавил, что стремление Украины присоединиться к ЕС было одной из основных причин российской агрессии, гибридных атак, наращивания военной мощи на границе и аннексии Крыма в 2014 году. Это все делается, «чтобы помешать европейским устремлениям Украины».

Как писали Власти, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря перевороте за которым, якобы стоят представители России и Украины.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: государственный переворот, Шмыгаль