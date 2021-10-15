Сегодня минимальная зарплата в Украине выросла до 6500 грн
Размер минимальной зарплаты в Украине с 1 декабря вырос на 500 гривен и составил 6500 грн.
Такое повышение было заложено в законе о государственном бюджете на 2021 год.
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К минимальной зарплате привязаны зарплаты бюджетников и налоги бизнеса.
Также возрастет Единый социальный взнос, который оплачивается по ставке 22%. Теперь его минимальный размер вырастет с 1320 до 1430 гривен, максимальный размер – с 19800 до 21450 гривен.
За 2021 год это уже второе повышение.
Напомним, с 1 января минимальная зарплата украинцев с 5000 грн. выросла до 6000 грн.
До показателя 6500 грн планировали дойти еще в июле этого года, однако правительство перенесло повышение на конец года.
Следующее повышение запланировано на октябрь 2022 г.
Как сообщали Власти, работникам заведений общего среднего образования с 1 декабря повысят заработную плату на 8,4%.