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11:35 01 Декабря 2021 Просмотров 1033   КомментариевКомментарии

Возможность потратить тысячу за вакцинацию расширили: что еще можно купить

В министерстве экономики пообещали расширить сферы, где можно будет потратить поощрительную тысячу за вакцинацию.

В перечен услуг войдут те сферы бизнеса и услуг, которые больше всего экономически пострадали от карантина

Об этом сообщает «Интерфакс Украина» со ссылкой на министра экономики Юлию Свириденко.

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Так, по ее словам, министерство работает над составлением перечня услуг, где вакцинированные граждане смогут потратить поощрительную выплату в размере тысячи гривен.

В первую очередь в него войдут те сферы бизнеса и услуг, которые больше всего экономически пострадали от карантина. Среди них – сферы культуры, спорта, а также пассажирских перевозок.

Однако, по словам министра, этот список предварительный и будет расшириться. Так, например, в него планируется ввести возможность покупки книг.

Свириденко также отметила, что у государства хватит денег, на обеспечение всей программы, несмотря на то, что пока до конца не ясно сколько всего украинцев будет вакцинировано.

Ранее Власти сообщали:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто сделал две прививки от COVID-19, получит от государства тысячу гривен.
  • Деньги за вакцинацию будут давать для поддержания бизнеса, а также для мотивации людей вакцинироваться.
  • Воспользоваться тысячей гривен, которую получат граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19, можно в течение 4 месяцев после поступления средств.
Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: услуги, вакцинация, тысяча Зеленского
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