Возможность потратить тысячу за вакцинацию расширили: что еще можно купить
В министерстве экономики пообещали расширить сферы, где можно будет потратить поощрительную тысячу за вакцинацию.
Об этом сообщает «Интерфакс Украина» со ссылкой на министра экономики Юлию Свириденко.
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Так, по ее словам, министерство работает над составлением перечня услуг, где вакцинированные граждане смогут потратить поощрительную выплату в размере тысячи гривен.
В первую очередь в него войдут те сферы бизнеса и услуг, которые больше всего экономически пострадали от карантина. Среди них – сферы культуры, спорта, а также пассажирских перевозок.
Однако, по словам министра, этот список предварительный и будет расшириться. Так, например, в него планируется ввести возможность покупки книг.
Свириденко также отметила, что у государства хватит денег, на обеспечение всей программы, несмотря на то, что пока до конца не ясно сколько всего украинцев будет вакцинировано.
Ранее Власти сообщали:
- Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто сделал две прививки от COVID-19, получит от государства тысячу гривен.
- Деньги за вакцинацию будут давать для поддержания бизнеса, а также для мотивации людей вакцинироваться.
- Воспользоваться тысячей гривен, которую получат граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19, можно в течение 4 месяцев после поступления средств.