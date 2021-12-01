Возможность потратить тысячу за вакцинацию расширили: что еще можно купить

В министерстве экономики пообещали расширить сферы, где можно будет потратить поощрительную тысячу за вакцинацию.

В перечен услуг войдут те сферы бизнеса и услуг, которые больше всего экономически пострадали от карантина



Об этом сообщает «Интерфакс Украина» со ссылкой на министра экономики Юлию Свириденко.

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Так, по ее словам, министерство работает над составлением перечня услуг, где вакцинированные граждане смогут потратить поощрительную выплату в размере тысячи гривен.

В первую очередь в него войдут те сферы бизнеса и услуг, которые больше всего экономически пострадали от карантина. Среди них – сферы культуры, спорта, а также пассажирских перевозок.

Однако, по словам министра, этот список предварительный и будет расшириться. Так, например, в него планируется ввести возможность покупки книг.

Свириденко также отметила, что у государства хватит денег, на обеспечение всей программы, несмотря на то, что пока до конца не ясно сколько всего украинцев будет вакцинировано.

Ранее Власти сообщали:

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто сделал две прививки от COVID-19, получит от государства тысячу гривен.

Деньги за вакцинацию будут давать для поддержания бизнеса, а также для мотивации людей вакцинироваться.

Воспользоваться тысячей гривен, которую получат граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19, можно в течение 4 месяцев после поступления средств.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: услуги, вакцинация, тысяча Зеленского