Лукашенко пригрозил перекрыть транзит энергоносителей в Европу

Беларусь может отказаться от транзита энергоносителей в Польшу, в случае закрытия польско-белорусской границы со стороны поляков.

По его словам, если границы будут закрыты, то Польша не сможет купить энергоносители из России



Об этом сообщает «Lenta.ru», со ссылкой на интервью Лукашенко для издания «РИА Новости».

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул о готовности отказать правительству Польши в поставках российских энергоносителей, если Варшава закроет границу с Беларусью.

По его словам, если границы будут закрыты, то Польша не сможет купить энергоносители из России, которые поставляются через территорию Беларуси.

Кроме того, в ходе интервью Лукашенко позволил себе ряд неоднозначных заявлений в сторону польского правительства.

Так, например, самопровозглашенный лидер призвал Польшу «взять свои куриные мозги и подумать, что ты бряцаешь».

Как ранее сообщали Власти, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит грузов и газа через территорию Беларуси в ЕС, если против Минска введут новые санкции.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Европа, Лукашенко, Польша, газ, буларусь