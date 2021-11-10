Лукашенко пригрозил перекрыть транзит энергоносителей в Европу
Беларусь может отказаться от транзита энергоносителей в Польшу, в случае закрытия польско-белорусской границы со стороны поляков.
Об этом сообщает «Lenta.ru», со ссылкой на интервью Лукашенко для издания «РИА Новости».
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул о готовности отказать правительству Польши в поставках российских энергоносителей, если Варшава закроет границу с Беларусью.
По его словам, если границы будут закрыты, то Польша не сможет купить энергоносители из России, которые поставляются через территорию Беларуси.
Кроме того, в ходе интервью Лукашенко позволил себе ряд неоднозначных заявлений в сторону польского правительства.
Так, например, самопровозглашенный лидер призвал Польшу «взять свои куриные мозги и подумать, что ты бряцаешь».
Как ранее сообщали Власти, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит грузов и газа через территорию Беларуси в ЕС, если против Минска введут новые санкции.