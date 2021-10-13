Ангелы или видеоредактор: в сети спорят о странном явлении над Почаевской Лаврой

В интернете распространился видеоролик, на котором в направлении здания Почаевской Лавры появляются и исчезают загадочные светлые пятна.

Момент появления загадочных образов пришелся на время проведения богослужения



Видеоролик был опубликован на христианском портале «Евангелие».

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В ролике запечатлен фрагмент онлайн-трансляции с видом на колокольню Почаевской Лавры, во время которого в небе возле строения появляются быстро движущиеся светлые пятна.

Интересно, что момент появления загадочных образов пришелся на время проведения богослужения.

Верующие, как и автор ролика, назвали увиденное явлением ангелов.

Хотя в комментариях на христианском форуме такое мнение разделили не все.

«Почему сразу «ангелы»? Может батюшка видеоредактор заимел», — прокомментировал увиденное один из пользователей.

Другие пользователи посчитали голос автора наигранным и назвали видео фейком.

«Какой-то голос у этого дядьки за кадром наигранный, чего-то я не верю этому дядьке…», — отметил еще один участник форума.

Не мало и тех, кто соглашается с версией автора. Остальные же соглашаются со сверхъестественным происхождением увиденного, но убеждены, что это не ангелы, а какие-то другие духи.

«Это духи. Но не Божии. Они стремятся занять храмины, на погибель им. А храмины эти открылись под воздействием… Люди думают, что принимают духа Божьего, но это не так. Ложная благодать. Идёт прославление и обращение к человеку умершему, а не Бога», — прокомментировал запись на форуме пользователь под именем Сергей Божий.

Как ранее сообщали Власти, минюст отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МП.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: видео, ангелы, Почаевская лавра