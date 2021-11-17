Под Харьковом сильный ветер свалил дерево: погибла женщина

Жительницу харьковской области убило упавшее дерево, поваленное сильным ветром.

От полученных травм женщина погибла на месте



Об этом сообщает Харьковская ОГА.

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В селе Новый Бурлук Харьковской области в результате несчастного случая погибла местная жительница.

На 74-летнюю женщину упало поваленное шквальным ветром дерево. Во время произошедшего, пенсионерка находилась на территории частного двора. К несчастью, от полученных травм женщина погибла на месте.

Произошло это вчера, 30 ноября когда на большей части территории Украины синоптики прогнозировали сильный ветер, а ГЧСЧ предупреждали о возможной опасности.

Как ранее сообщали Власти, в детсаду Кременчуга на малышей упало дерево.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: смерть, Харьковская область, дерево