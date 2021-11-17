Главная » Украина » Происшествия
12:49 01 Декабря 2021 7 Комментарии
Под Харьковом сильный ветер свалил дерево: погибла женщина
Жительницу харьковской области убило упавшее дерево, поваленное сильным ветром.
От полученных травм женщина погибла на месте
Об этом сообщает Харьковская ОГА.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
В селе Новый Бурлук Харьковской области в результате несчастного случая погибла местная жительница.
На 74-летнюю женщину упало поваленное шквальным ветром дерево. Во время произошедшего, пенсионерка находилась на территории частного двора. К несчастью, от полученных травм женщина погибла на месте.
Произошло это вчера, 30 ноября когда на большей части территории Украины синоптики прогнозировали сильный ветер, а ГЧСЧ предупреждали о возможной опасности.
Как ранее сообщали Власти, в детсаду Кременчуга на малышей упало дерево.
Тэги: смерть, Харьковская область, дерево
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРПод Харьковом поезд сбил женщину: движение парализовано
17.11.2021 11:44
ТОРНа Полтавщине умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево
22.10.2021 12:26
ТОРВ сельском баре человека убили с одного удара левой
28.02.2020 16:24