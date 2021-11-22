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Главная » Украина » Экономика
12:50 01 Декабря 2021 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

В Украине с 1 декабря выросли пенсии: кто и сколько получит

В Украине с 1 декабря 2021 года выросли пенсии, в том числе и минимальная.

В украине выросли пенсии

Об этом сообщили правительственном портале. Новый перерасчет пенсий основан на двух факторах – увеличении прожиточного минимума для утративших трудоспособность и росте минимальной зарплаты.

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Первый показатель вырос с 1 854 гривен до 1934 гривен,  а минималка с 6 000 до 6 500 гривен.

Теперь минимальная пенсия для лиц старше 65 лет, которые имеют полный стаж (женщины 30 лет и мужчины 35 лет), увеличится на 200 гривен – с 2 400 до 2 600 гривен.

Кроме того,  для других пенсионеров, которые имеют страховой стаж меньшей продолжительности и которые получают пенсию в минимальном размере, пенсия увеличится на 80 гривен.

Также выросла надбавка к пенсии за сверхурочный стаж и надбавки, повышение к пенсиям (в том числе ветеранам войны и лицам, имеющим особые заслуги). Кроме того, увеличится максимальный размер пенсии.

Это десятое повышение пенсий за этот год.

Как сообщали Власти, размер минимальной зарплаты в Украине с 1 декабря вырос на 500 гривен и составил 6500 грн.

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Тэги: пенсии
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В Украине повышение пенсии
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