В Украине подорожали услуги Google: с чем связано
Google предупредил о повышении стоимости платных услуг для граждан Украины.
Об этом сообщает «AIN.UA»
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Повышение цен связано со вступлением в действие так называемого «налога на Facebook», предусматривающий введение 20% НДС на онлайн-сервисы, предоставляемые украинским гражданам компаниями нерезидентами Украины.
Закон был подписан в июне 2021 года президентом Зеленским.
Отмечается, что дополнительный НДС не касается компаний и предпринимателей – его будут взимать только на услуги, предоставляемые физическим лицам.
«Во исполнение местного законодательства в Украине Google начинает взимать 20% НДС на цифровые услуги для физических лиц и предпринимателей в Украине, которые не зарегистрированы как бизнес. Если у вас есть бизнес-счет в Украине, это значит, что вы используете его в коммерческих целях от имени зарегистрированного юридического лица […] Согласно условиям использования Google Cloud for Business, вы будете нести ответственность за оценку и уплату любых налогов в Украине», — говорится в электронном письме компании.
Как ранее сообщали Власти, иностранные компании, которые поставляют Украине электронные услуги, будут обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость.