В Украине подорожали услуги Google: с чем связано

Google предупредил о повышении стоимости платных услуг для граждан Украины.

Дополнительный НДС не касается компаний и предпринимателей - его будут взимать только на услуги, предоставляемые физическим лицам



Об этом сообщает «AIN.UA»

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Повышение цен связано со вступлением в действие так называемого «налога на Facebook», предусматривающий введение 20% НДС на онлайн-сервисы, предоставляемые украинским гражданам компаниями нерезидентами Украины.

Закон был подписан в июне 2021 года президентом Зеленским.

Отмечается, что дополнительный НДС не касается компаний и предпринимателей – его будут взимать только на услуги, предоставляемые физическим лицам.

«Во исполнение местного законодательства в Украине Google начинает взимать 20% НДС на цифровые услуги для физических лиц и предпринимателей в Украине, которые не зарегистрированы как бизнес. Если у вас есть бизнес-счет в Украине, это значит, что вы используете его в коммерческих целях от имени зарегистрированного юридического лица […] Согласно условиям использования Google Cloud for Business, вы будете нести ответственность за оценку и уплату любых налогов в Украине», — говорится в электронном письме компании.

Как ранее сообщали Власти, иностранные компании, которые поставляют Украине электронные услуги, будут обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: налог, интернет, онлайн-сервисы