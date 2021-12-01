$10 000 на момент совершеннолетия: Гетманцев раскрыл механизм работы экономического паспорта
Дети, у которых будет экономический паспорт на момент совершеннолетия будут иметь по $10 тысяч долларов на счету.
Об этом сообщает «НВ Бизнес» со ссылкой на главу Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
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Украина планирует предоставить возможность детям, рожденным с 2019 года получать на специальный счет распределенные средства от ренты недр государства, а также импортного НДС и приватизаций.
Спецсчета для детей будут созданы в Фонде будущих поколений, который будет ежемесячно пополнятся.
По задумке правительства, к моменту совершеннолетия на счета каждого ребенка с экономическим паспортом будет зачислено около $10 тысяч долларов.
Гетманцев уточнил, что если по достижению 18-летнего возраста сумма на счету будет меньше установленной законопроектом, то разница будет компенсирована государством.
Чиновник также уточнил, что сумма будет указана в гривнах и с учетом инфляции.
Как ранее сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский пообещал внести до 10 декабря законопроект об экономическом паспорте украинца.