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Главная » Украина » Экономика
15:25 01 Декабря 2021 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

$10 000 на момент совершеннолетия: Гетманцев раскрыл механизм работы экономического паспорта

Дети, у которых будет экономический паспорт на момент совершеннолетия будут иметь по $10 тысяч долларов на счету.

Спецсчета для детей будут созданы в Фонде будущих поколений, который будет ежемесячно пополнятся

Об этом сообщает «НВ Бизнес» со ссылкой на главу Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

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Украина планирует предоставить возможность детям, рожденным с 2019 года получать на специальный счет распределенные средства от ренты недр государства, а также импортного НДС и приватизаций.

Спецсчета для детей будут созданы в Фонде будущих поколений, который будет ежемесячно пополнятся.

По задумке правительства, к моменту совершеннолетия на счета каждого ребенка с экономическим паспортом будет зачислено около $10 тысяч долларов.

Гетманцев уточнил, что если по достижению 18-летнего возраста сумма на счету будет меньше установленной законопроектом, то разница будет компенсирована государством.

Чиновник также уточнил, что сумма будет указана в гривнах и с учетом инфляции.

Как ранее сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский пообещал внести до 10 декабря законопроект об экономическом паспорте украинца.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Гетманцев, экономический паспорт украинца
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