Плюшевые свиньи вместо родителей: апокалиптический утренник в московской школе напугал сеть
В одной из московских школ прошел необычный утренник, на котором плюшевые игрушки заменили отсутствующих на мероприятии родителей.
Ролик опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».
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В московской школе №1576 прошел необычный утренник без родителей. Места предназначенные для взрослых заняли плюшевые игрушки – свиньи и волки.
«Вот такой утренник 2021 года», — не без иронии отметил автор публикации.
В комментариях некоторые пользователи посчитали видео жутким, другие отнеслись к нему с юмором.
Самые придирчивые пользователи оказались недовольными выбором плюшевых животных, которые представляли собой родителей.
Позже выяснилось, что школе всего-то навсего проходила неделя игр и игрушек.
Как ранее сообщали Власти, на урок в канадской школе пришел лось.