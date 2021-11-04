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Главная » Мир » Общество
15:49 01 Декабря 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Плюшевые свиньи вместо родителей: апокалиптический утренник в московской школе напугал сеть

В одной из московских школ прошел необычный утренник, на котором плюшевые игрушки заменили отсутствующих на мероприятии родителей.

В комментариях некоторые пользователи посчитали видео жутким, другие отнеслись к нему с юмором

Ролик опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

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В московской школе №1576 прошел необычный утренник без родителей. Места предназначенные для взрослых заняли плюшевые игрушки – свиньи и волки.

«Вот такой утренник 2021 года», — не без иронии отметил автор публикации.

В комментариях некоторые пользователи посчитали видео жутким, другие отнеслись к нему с юмором.

Самые придирчивые пользователи оказались недовольными выбором плюшевых животных, которые представляли собой родителей.

Позже выяснилось, что школе всего-то навсего проходила неделя игр и игрушек.

Как ранее сообщали Власти, на урок в канадской школе пришел лось.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, Москва, школа, утренник
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