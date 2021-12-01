Татаров и его команда. Как замглавы ОП вместе с Трубицыным и Андреевым захватили контроль над «теневыми схемами» Киева

Киев всегда привлекал особое внимание чиновников-коррупционеров разных мастей. И команда Зеленского не стала исключением.

Сегодня во властных кабинетах сформировалась новая влиятельная группировка, которая захватила контроль над ключевыми «теневыми схемами» столицы.

Об этом говорится в статье, опубликованной на портале delo.ua.

В эту группировку входит заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, депутат Киевсовета от «Слуги народа» Владислав Трубицын, а также бывший руководитель КП «Киевблагоустройство», экс-депутат Киевсовета Андрей Андреев.

Интерес Татарова к столице стал понятен сразу после его назначения в августе 2020 – как только он получил должность в ОП, фирме его тестя «Дейринг Капитал» Киевсовет выделил под застройку 1,5 гектара земли в Святошинском районе.

С Трубицыным, у которого большой книжный бизнес на Петровке, Татаров сблизился в августе-октябре 2020. Тогда замглавы ОП помог скандальному букинисту не допустить переноса книжного рынка в другое место, чего хотел новый владелец земли под рынком. Тогда же они и начали обсуждать свой совместный бизнес.

Третьим они решили взять экс-главу КП «Киевблагоустройство» Андрея Андреева, известного в столице коррупционера и «схемщика», со шлейфом скандалов и уголовных дел.

На сегодняшний день работа этой троицы отлажена до мелочей.

Татаров, как известно, в ОП курирует правоохранительные органы. Можно предположить, что это дает ему не только дополнительные рычаги в решении необходимых вопросов, но и возможность использовать админресурс.

Трубицын в Киевсовете занимает должность председателя Постоянной комиссии горсовета по вопросам предпринимательства, он также возглавляет межфракционное объединение «Успешный Киев». Очевидно, что на него возложена функция главного коммуникатора по городскому совету.

Андрей Андреев же в этой связке, похоже, просто исполнитель.

Спектр деятельности Татарова, Трубицына и Андреева широк – в Киеве всегда есть вопросы, которые требуют решения – от выделения земли под застройку до оформления подрядов «нужным» людям.

Остается только догадываться, какую прибыль приносит деятельность группы и куда направляются эти доходы.