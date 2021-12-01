Россия отказалась от посредничества Эрдогана между Путиным и Зеленским
Ни о какой посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на востоке Украины речь не идет.
Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщило ТАСС.
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Она прокомментировала предложение президента Турции Реджепа Эрдогана о готовности стать посредником между РФ и Украиной в урегулировании ситуации в Донбассе.
«Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулировании внутриукраинского конфликта не может идти речи», – сказала она.
Представительница МИД снова подчеркнула, что Россия не является стороной конфликта.
«Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и в частности президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец, начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска», – резюмировала Захарова.
Как сообщали Власти, в России анонсировали телефонный разговор между Путином и Эрдоганом по поводу посредничества Турции на Донбассе.