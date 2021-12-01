НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
17:17 01 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия отказалась от посредничества Эрдогана между Путиным и Зеленским

Ни о какой посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на востоке Украины речь не идет.

Захарова отвергла возможность посредничества Эрдогана

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщило ТАСС.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Она прокомментировала предложение президента Турции Реджепа Эрдогана о готовности стать посредником между РФ и Украиной в урегулировании ситуации в Донбассе.

«Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулировании внутриукраинского конфликта не может идти речи», – сказала она.

Представительница МИД снова подчеркнула, что Россия не является стороной конфликта.

«Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и в частности президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец, начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска», – резюмировала Захарова.

Как сообщали Власти, в России анонсировали телефонный разговор между Путином и Эрдоганом по поводу посредничества Турции на Донбассе.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, Турция, война на Донбассе, мария захарова
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
01.12.2021 13:39
Путин и Эрдоган обсудят посредничество Турции по Донбассу
ТОР
01.12.2021 10:16
Россия официально обвинила Украину в подготовке военного наступления на Донбассе
ТОР
28.10.2021 16:42
Россия заявила о наступлении ВСУ на Донбассе и предупредила о «деградации ситуации»
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Мюнхене возле главного вокзала взорвалась авиабомба: есть пострадавшие

16:08 Мир

Возможность потратить тысячу за вакцинацию расширили: что еще можно купить

11:35 Украина

Россия официально обвинила Украину в подготовке военного наступления на Донбассе

10:16 Мир

Словения запретила прививки вакциной J&J из-за смерти 20-летней девушки

10:02 Мир

“Омикрон” может превзойти “Дельту” и вытеснить ее

08:56 Мир

В Украине утилизирую более 400 тыс доз вакцины AstraZeneca

08:11 Украина

Вслед за Крымом желтый дождь с песком из Африки обрушился на материковую Украину

01:16 Украина

Назван срок, за который надо потратить тысячу за вакцинацию

12:28 Украина

Зеленский без объяснения причин уволил главу контрразведки СБУ

06:09 Украина

Ученые предположили, что может быть пятым состоянием материи

04:48 Мир

В Японии вакцинированные обезьяны полностью победили ВИЧ

03:13 Мир

Новости | NetGameSlots.com