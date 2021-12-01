Опасались НАТО: Лукашенко заявил, что украинские военные сами попросили Россию захватить Крым

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские военные взяли Крым под свой контроль «по просьбе украинских военнослужащих», которые опасались размещения на полуострове войск НАТО.

Лукашенко выдал очередное откровение об оккупации Крыма



Очередное откровение белорусский диктатор высказал в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

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«Они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? – Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами… Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», – заявил Лукашенко.

Он также добавил, что американцы якобы уже проектировали казармы в Севастополе.

«Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам», — сказал Лукашенко.

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Как сообщали Власти, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума.

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Тэги: крым, Александр Лукашенко