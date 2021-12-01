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18:07 01 Декабря 2021 Просмотров 87   КомментариевКомментарии

В Дании зараженный “Омикроном” посетил многотысячный концерт: протестируют всех

Один из зрителей концерта диджея Мартина Йенсена, состоявшегося в субботу в городе Ольборг, был инфицирован новым штаммом коронавируса.

«Большое спасибо за вчерашний день, Ольборг!» Диджей Мартин Йенсен разместил в Instagram серию фотографий с концерта.

Об этом сообщает The National.

Как сообщил журналистам директор культурного центра в Ольборге Ник Хольм, на концерте диджея Мартина Йенсена присутствовало более полутора тысяч человек. Еще примерно полтысячи смотрели другое шоу в соседнем зале. Но по окончании обеих программ все посетители культурного центра могли контактировать друг с другом.

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Организаторы концерта уверяют, что перед началом мероприятий проверяли, есть ли у зрителей сертификаты о вакцинации, как того требуют правила – якобы все пришедшие имели такой сертификат.

Теперь все те, кто находился в концертном зале в минувшую субботу, обязаны сдать ПЦР-тест на наличие инфекции. Повторное тестирование назначено на пятницу, 3 декабря.

Дания уже подтвердила четыре случая нового штамма коронавируса. Все инфицированные вернулись из Африки.

Ранее Власти писали, что новый штамм коронавируса обнаружили во Франции и Канаде.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: концерт, Дания, штамм омикрон
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