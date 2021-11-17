В России – рекордная смертность со времен Второй мировой

Более 2,4 млн человек погибло в России за последний год.

До 2021 года, рекорд по количеству умерших держался за 2003 годом



Об этом сообщают «Ведомости».

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В период с декабря 2020 года по декабрь 2021 года в РФ погибло более 2,4 млн россиян. Худший показатель смертности был только в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

До 2021 года, рекорд по количеству умерших держался за 2003 годом. Тогда, за год погибло 2,37 млн российских граждан.

Рекордным показателем является и естественная убыль населения – в 2021 году она составила 990 000 человек. До этого первенство держал 2000 год с немногим меньшей цифрой – 958 532 человека.

Отмечается, что по данным Единого плана по достижению национальных целей развития РФ, в правительстве прогнозировали меньшую смертность населения в 2021 году – 15,6 на 1000 человек, в реальности цифры оказались выше. В 2021 году умирало 16,4 на 1000 человек.

Причины рекордных показателей смертности

Основной вклад в завышенные показатели смертности внес коронавирус, а также его способность колоссально нагружать здравоохранительную систему государств.

Так например, в сентябре от COVID-19 в России в среднем умирал 801 человек каждый день. В ноябре показатель вырос до 1222 летальных исходов в день.

За период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года с диагнозом COVID-19 было зарегистрировано 406 000 смертей.

Однако умершие от коронавируса это только часть нынешнего показателя избыточной смертности. Остается еще около 201 000 избыточных смертей, которые не связанны с COVID-19. Демографы расходятся во мнениях пытаясь объяснить это явление.

Некоторые считают, что избыточные сотни тысяч человек тоже погибли от коронавируса, но по тем или иным причинам не были учтены из-за несовершенства статистики или намеренного ее искажения.

Другие винят перегруженность системы здравоохранения, которая практически полностью переключила свое внимание на преодоление коронавирусной инфекции. В результате чего, пациенты с другими заболевания недополучали необходимое лечение.

В свою очередь в ВОЗ считают, что избыточная смертность так или иначе связана с коронавирусом. Эксперты считают, что основной прирост смертей пришелся не на диагностированный COVID-19, а на хронические заболевания.

Старение населения

Вышеперечисленные факторы крайне неудачно совпали со стремительным старением населения в России. Известно, что именно пожилое поколение находится в главной группе риска при заболевании коронавирусом.

Так, в начале 2020 года россиян старше 60 лет было 32,8 млн, в начале 2021 уже 33,5 млн человек. Согласно статистике около 20% заболевших пациентов старше 60 лет умирают.

Интересно, что примерно на столько же выросла смертность среди пожилых людей, по причинам, которые не связывают с коронавирусом. Так, в 2019 году их было 86 000, а в 2020 году стало 103 000 человек.

Кроме коронавируса, избыточная смертность частично объясняется аномальной жарой летом, дополнительными смертями от наркотиков и алкоголя, а также расстройств психики из-за вынужденной самоизоляции.

Как ранее сообщали Власти, в Европе смертность от COVID-19 выросла на 5%.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, смертность, население