Ляшко назвал единственный регион Украины, где ситуация с COVID-19 ухудшается

Закарпатская область единственный регион в Украине, где продолжает ухудшать эпидемиологическая ситуация.

Во всех остальных областях фиксируется в среднем на 20% меньше новых случаев заболевания коронавирусом



Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко у себя в Facebook.

В публикации министр рассказал о том, что Закарпатская область является единственным регионом страны, где показатели заболеваемости не пошли на спад по сравнению с прошлой неделей.

Так например во всех остальных областях фиксируется в среднем на 20% меньше новых случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, в Закарпатской области за последнюю неделю количество госпитализированных с коронавирусом пациентов выросло на 9%, в то время как в других регионах эта цифра снизилась на 13%.

Также область является единственным регионом, где количество госпитализаций из-за коронавируса больше (на 17%), чем выписок.

В остальных регионах в среднем выписанных пациентов большем, чем госпитализированных на 15%.

Таким образом, в области продолжает уменьшаться количество свободных коек в больницах (на данный занято 62%), несмотря на то, что в целом по Украине наблюдается разгрузка здравоохранительной системы.

Министр также отметил, что в регионе не утешительные результаты компании вакцинации.

Как ранее сообщали Власти, на Закарпатье отстранили от работы почти 400 педагогов – отказались вакцинироваться.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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