НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
20:36 01 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ляшко назвал единственный регион Украины, где ситуация с COVID-19 ухудшается

Закарпатская область единственный регион в Украине, где продолжает ухудшать эпидемиологическая ситуация.

Во всех остальных областях фиксируется в среднем на 20% меньше новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко у себя в Facebook.

В публикации министр рассказал о том, что Закарпатская область является единственным регионом страны, где показатели заболеваемости не пошли на спад по сравнению с прошлой неделей.

Так например во всех остальных областях фиксируется в среднем на 20% меньше новых случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, в Закарпатской области за последнюю неделю количество госпитализированных с коронавирусом пациентов выросло на 9%, в то время как в других регионах эта цифра снизилась на 13%.

Также область является единственным регионом, где количество госпитализаций из-за коронавируса больше (на 17%), чем выписок.

В остальных регионах в среднем выписанных пациентов большем, чем госпитализированных на 15%.

Таким образом, в области продолжает уменьшаться количество свободных коек в больницах (на данный занято 62%), несмотря на то, что в целом по Украине наблюдается разгрузка здравоохранительной системы.

Министр также отметил, что в регионе не утешительные результаты компании вакцинации.

Как ранее сообщали Власти, на Закарпатье отстранили от работы почти 400 педагогов – отказались вакцинироваться.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: закарпатская область, коронавирус, виктор ляшко
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
01.12.2021 08:56
“Омикрон” может превзойти “Дельту” и вытеснить ее
ТОР
29.11.2021 12:56
В Киеве от COVID-19 умер 4-месячный малыш
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Мюнхене возле главного вокзала взорвалась авиабомба: есть пострадавшие

16:08 Мир

Возможность потратить тысячу за вакцинацию расширили: что еще можно купить

11:35 Украина

Россия официально обвинила Украину в подготовке военного наступления на Донбассе

10:16 Мир

Словения запретила прививки вакциной J&J из-за смерти 20-летней девушки

10:02 Мир

“Омикрон” может превзойти “Дельту” и вытеснить ее

08:56 Мир

В Украине утилизирую более 400 тыс доз вакцины AstraZeneca

08:11 Украина

Вслед за Крымом желтый дождь с песком из Африки обрушился на материковую Украину

01:16 Украина

Назван срок, за который надо потратить тысячу за вакцинацию

12:28 Украина

Зеленский без объяснения причин уволил главу контрразведки СБУ

06:09 Украина

Ученые предположили, что может быть пятым состоянием материи

04:48 Мир

В Японии вакцинированные обезьяны полностью победили ВИЧ

03:13 Мир

Новости | NetGameSlots.com