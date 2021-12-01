Ляшко назвал единственный регион Украины, где ситуация с COVID-19 ухудшается
Закарпатская область единственный регион в Украине, где продолжает ухудшать эпидемиологическая ситуация.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко у себя в Facebook.
В публикации министр рассказал о том, что Закарпатская область является единственным регионом страны, где показатели заболеваемости не пошли на спад по сравнению с прошлой неделей.
Так например во всех остальных областях фиксируется в среднем на 20% меньше новых случаев заболевания коронавирусом.
Кроме того, в Закарпатской области за последнюю неделю количество госпитализированных с коронавирусом пациентов выросло на 9%, в то время как в других регионах эта цифра снизилась на 13%.
Также область является единственным регионом, где количество госпитализаций из-за коронавируса больше (на 17%), чем выписок.
В остальных регионах в среднем выписанных пациентов большем, чем госпитализированных на 15%.
Таким образом, в области продолжает уменьшаться количество свободных коек в больницах (на данный занято 62%), несмотря на то, что в целом по Украине наблюдается разгрузка здравоохранительной системы.
Министр также отметил, что в регионе не утешительные результаты компании вакцинации.
Как ранее сообщали Власти, на Закарпатье отстранили от работы почти 400 педагогов – отказались вакцинироваться.