В Италии одобрили вакцинацию детей с 5 лет

Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) одобрило вакцинацию детей от коронавируса в возрасте 5-11 лет вакциной Pfizer.

Вакцинированные дети смогут посещать школу - как говорят эксперты, это важно для психического и личностного развития в этой возрастной группе.



Об этом сообщает ANSA.

AIFA приняло свои рекомендации после соответствующего решения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) от 25 ноября, рекомендовавшего использовать вакцину Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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Как говорится в рекомендациях AIFA, имеющиеся данные «демонстрируют высокий уровень эффективности» этой вакцины и ее безопасность.

Детям будут вводить вакцину с интервалом в три недели между первой и второй прививками.

Доза – одна треть дозировки, разрешенной для взрослых и подростков.

Для вакцинации детей будет создано 78 специализированных центров, в которых будут работать педиатры, врачи, медсестры и даже, как отмечает агентство, клоуны – чтобы успокаивать малышей.

Ранее Власти писали, что в Италии вакцинацию сделали обязательной для всех сотрудников государственных и частных организаций.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Италия, дети, вакцинация