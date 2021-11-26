В Италии одобрили вакцинацию детей с 5 лет
Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) одобрило вакцинацию детей от коронавируса в возрасте 5-11 лет вакциной Pfizer.
Об этом сообщает ANSA.
AIFA приняло свои рекомендации после соответствующего решения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) от 25 ноября, рекомендовавшего использовать вакцину Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
Как говорится в рекомендациях AIFA, имеющиеся данные «демонстрируют высокий уровень эффективности» этой вакцины и ее безопасность.
Детям будут вводить вакцину с интервалом в три недели между первой и второй прививками.
Доза – одна треть дозировки, разрешенной для взрослых и подростков.
Для вакцинации детей будет создано 78 специализированных центров, в которых будут работать педиатры, врачи, медсестры и даже, как отмечает агентство, клоуны – чтобы успокаивать малышей.
Ранее Власти писали, что в Италии вакцинацию сделали обязательной для всех сотрудников государственных и частных организаций.