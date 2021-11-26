НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
09:12 02 Декабря 2021 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

В Италии одобрили вакцинацию детей с 5 лет

Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) одобрило вакцинацию детей от коронавируса в возрасте 5-11 лет вакциной Pfizer.

Вакцинированные дети смогут посещать школу - как говорят эксперты, это важно для психического и личностного развития в этой возрастной группе.

Об этом сообщает ANSA.

AIFA приняло свои рекомендации после соответствующего решения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) от 25 ноября, рекомендовавшего использовать вакцину Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Как говорится в рекомендациях AIFA, имеющиеся данные «демонстрируют высокий уровень эффективности» этой вакцины и ее безопасность.

Детям будут вводить вакцину с интервалом в три недели между первой и второй прививками.

Доза – одна треть дозировки, разрешенной для взрослых и подростков.

Для вакцинации детей будет создано 78 специализированных центров, в которых будут работать педиатры, врачи, медсестры и даже, как отмечает агентство, клоуны – чтобы успокаивать малышей.

Ранее Власти писали, что в Италии вакцинацию сделали обязательной для всех сотрудников государственных и частных организаций.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Италия, дети, вакцинация
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
26.11.2021 05:13
В ВОЗ призвали не спешить с вакцинацией детей
ТОР
24.11.2021 13:12
В Италии введут локдаун для невакцинированных
ТОР
12.11.2021 14:16
В Украине появились детские COVID-сертификаты: как и где получить. Видео
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Киеве прошел мирный «госпереворот»: как это было

06:50 Украина

Ученые нашли антитело для создания универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса

01:32 Мир

Youtube опубликовал список самых популярных в Украине видео в 2021 году

23:08 Украина

Ляшко назвал единственный регион Украины, где ситуация с COVID-19 ухудшается

20:36 Украина

В России – рекордная смертность со времен Второй мировой

18:57 Мир

В Мюнхене возле главного вокзала взорвалась авиабомба: есть пострадавшие

16:08 Мир

Возможность потратить тысячу за вакцинацию расширили: что еще можно купить

11:35 Украина

Россия официально обвинила Украину в подготовке военного наступления на Донбассе

10:16 Мир

Словения запретила прививки вакциной J&J из-за смерти 20-летней девушки

10:02 Мир

В Украине утилизирую более 400 тыс доз вакцины AstraZeneca

08:11 Украина

Назван срок, за который надо потратить тысячу за вакцинацию

12:28 Украина

Новости | NetGameSlots.com